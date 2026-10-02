Il procuratore, spiega il gip, ha prodotto in udienza la nota verbale dell'Ambasciata francese e le due note di trasmissione del capo di Gabinetto del sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero della Giustizia. Nella nota verbale dell'Ambasciata di Francia del 14 settembre 2026, richiamando la conversazione telefonica del 9 settembre 2026 tra i ministri degli Affari esteri francese e italiano, si conferma "al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'accordo delle autorità francesi per, su richiesta dalla parte italiana, il trasferimento agli archivi dello Stato italiano di tutta la documentazione relativa alla catastrofe di Ustica, trasmessi dalla Francia tra il 1981 e il 1994 sotto riferenziata: due documenti trasmessi dal ministero della Difesa francese al ministero della Difesa italiano nel 1986 e nel 1990; nove file informatici corrispondenti a cinque documenti redatti dall'Ambasciata di Francia a Roma tra il 1981 e il 1994".