Strage di Monreale, il video degli istanti di terrore: prima l'agguato poi la fuga degli aggressori

Sono immagini drammatiche quelle che documentano gli attimi della strage di Monreale, in cui persero la vita Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo. Le riprese, registrate da una telecamera di sorveglianza, mostrano la confusione davanti ai locali del centro cittadino del piccolo comune in provincia di Palermo. In pochi istanti la situazione degenera: le persone presenti iniziano a correre in tutte le direzioni per sfuggire al rumore degli spari mentre tra urla e spintoni si scatena il fuggi fuggi generale. Ad un certo punto compare Mattias Conti. Secondo l'accusa sarebbe lui a impugnare la pistola e a sparare ad altezza d'uomo in mezzo alla folla terrorizzata. Nel filmato si vede anche una Andrea Miceli accasciarsi a terra di fronte a una macchina parcheggiata dopo aver ricevuto i colpi fatali. Attorno, chi assiste cerca riparo e tenta di allontanarsi il più rapidamente possibile dalla zona della sparatoria mentre due ragazzi cercano di prestare soccorso al ferito. Le immagini immortalano infine il gruppo degli aggressori mentre si allontana dal luogo della strage dopo l'esplosione dei colpi di pistola. Secondo la ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe nato da un litigio per futili motivi.