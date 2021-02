Speranza firma ordinanze: Sardegna è in fascia bianca, è la prima volta

Ansa

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato le nuove ordinanze per il passaggio di colore delle Regioni, alla luce dei dati del monitoraggio Iss e delle indicazioni della Cabina di Regia. Da lunedì 1 marzo, come era stato preannunciato, Piemonte, Lombardia e Marche passano dal giallo all'arancione mentre Basilicata e Molise diventano rosse. La novità è la Sardegna che passa in zona bianca: è la prima Regione.