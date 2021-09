Speranza: "Avanti con Green Pass, ci sarà estensione dell'obbligo"

Afp

"Si lavora seguendo una linea netta, che parte dall'idea che il vaccino è un'arma fondamentale: puntiamo a rendere sicuri i luoghi di lavoro e a incentivare le vaccinazioni". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a La Stampa. "Posso confermare che ci sarà un'ulteriore estensione dell'obbligo di Green pass in vari settori. A cominciare da quelli in cui il certificato viene chiesto ai clienti ma non ai lavoratori, come i ristoranti e i bar".