Sindacati: l'8 e 9 ottobre in piazza con qualsiasi governo

Qualsiasi governo uscirà dalle elezioni del 25 settembre non impedirà lo sciopero dei sindacati l'8 e il 9 ottobre.

"Saremo in piazza a sostenere le nostre proposte, in modo che non ci siano elementi di ambiguità", ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini. Il 9 ottobre è anche l'anniversario dell'assalto alla sede della Cgil a Roma: "Non fu l'attacco alla camera del lavoro ma un disegno generale per mettere in discussione certi attori della democrazia", ha ricordato Landini.