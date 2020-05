Silvia Romano in Italia, Conte: "E' il segnale che lo Stato c'è"

"In questo momento di grande difficoltà", il rientro in Italia di Silvia Romano è "un segnale che lo Stato c'è". Così il premier Giuseppe Conte ha commentato l'arrivo a Ciampino della cooperante italiana liberata sabato dopo 18 mesi di sequestro. "Queste sono operazioni che necessitano il massimo riserbo. Eravamo in dirittura finale da qualche mese, ma abbiamo mantenuto il massimo riserbo su queste notizie", ha rivelato il presidente del Consiglio.