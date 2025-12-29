Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Dinamica da chiarire

Siena, 26enne trovata morta in casa: indagini in corso

29 Dic 2025 - 15:53
© Ansa

© Ansa

Indagini in corso a Siena sul decesso di una giovane di 26 anni, trovata morta dalla madre nell'abitazione di famiglia in zona Acquacalda-Petriccio. Sul posto sono intervenuti la gli agenti di polizia di Stato, squadra mobile e Scientifica, che hanno effettuato i rilievi all'interno dell'appartamento.

siena