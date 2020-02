Sparatoria in un agrumeto della Piana di Catania, fermato guardiano 

Svolta nelle indagini sulla sparatoria in un agrumeto di contrada Xirumi, nella Piana di Catania, in cui sono state uccise due persone e ferita gravemente una terza. La Procura di Siracusa ha disposto il fermo per duplice omicidio e tentato omicidio del guardiano del fondo, un uomo di 42 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe sparato contro quelli che riteneva ladri di arance.