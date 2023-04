Sicilia, Pasqua con... gli sci sull'Etna innevato

"Sorprendente nevicata d'aprile".

"Ritorno dell'inverno". Così scrivono dell'Etna di questi giorni gli appassionati escursionisti che hanno immortalato da vicino il vulcano imbiancato. Con la Sicilia che si appresta a festeggiare una Pasqua più invernale che primaverile. Temperature, infatti, drasticamente crollate sull'isola. E, in particolare, sull'Etna, si sono misurati "circa 20/25 centimetri di neve all'interno dei boschi di Piano Provenzana; meno, in alto e nei punti scoperti", come si legge in un post su Facebook dell'operatore turistico Etna Sci.