Scuola, Tar sospende ordinanza Agrigento: si torna in classe in presenza

Ansa

Il Tribunale amministrativo regionale ha sospeso, con effetto immediato, l'ordinanza del sindaco di Agrigento che prevedeva lo stop delle attività didattiche in presenza fino al 24 gennaio. "I presidenti di Regioni e i sindaci possono derogare solo in zona rossa e in circostanze di straordinaria necessità dovute all'insorgenza di focolai", sottolineano i giudici.