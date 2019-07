Ragusa, Suv travolge due cuginetti: uno è morto, l'altro è gravissimo

Due cuginetti di 11 e 12 anni seduti sull'uscio di casa sono stati travolti da un' auto pirata lanciata a folle velocità nel centro di Vittoria (Ragusa). Uno è morto sul colpo e l'altro, ricoverato in gravissime condizioni nell'ospedale della città, sarà trasferito in elisoccorso a Catania . La scena che si è presentata ai soccorritori è stata raccapricciante: il Suv ha tranciato gli arti inferiori dei bimbi. La polizia ha rintracciato l'automobilista .

Il conducente dell'auto, che subito dopo l'incidente si era dato alla fuga a piedi, era alla guida di una Jeep Renegade. Gli agenti lo hanno identificato e lo hanno portato in Questura: si tratta di un 34enne, R.G.,, indagato per omicidio stradale. L'uomo sarà sottoposto agli esami tossicologici.



A bordo del Suv c'erano altre due persone che si sono presentate spontaneamente in Questura. I due erano fuggiti per paura di essere linciati. La squadra mobile sta valutando la loro posizione e potrebbero essere denunciati per omissione di soccorso. La Procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta.



Un testimone che ha assistito all'incidente ha affermato sotto shock: "Ai nostri occhi si è presentata una scena agghiacciante perché i due bambini sono stati letteralmente falciati e le loro gambe tranciate dall'auto". Il bambino ferito è in rianimazione nell'ospedale di Vittoria; prima di trasferirlo a Catania i medici stanno provando a stabilizzarlo.