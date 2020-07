Palermo, turista Usa fugge per evitare il tampone per il coronavirus

E' risultato negativo il turista statunitense che giovedì è fuggito, dall'albergo di Palermo dove soggiornava, per non effettuare il tampone per il coronavirus. Il personale sanitario era stato allertato, come da prassi, perché l'uomo aveva una forte febbre, ma poco prima di effettuare il test, il turista era fuggito. Rapidamente rintracciato dai carabinieri è stato portato in ospedale e sottoposto al tampone, risultato poi negativo.