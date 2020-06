Palermo, incendio in una casa:muore una donna, grave la figlia

Una donna di 79 anni, Francesca Maria Acanfora, è morta a Palermo in un incendio divampato in un appartamento al nono piano di un palazzo di via Pacinotti 19, una zona residenziale della città. Nel rogo è rimasta gravemente ustionata anche la figlia della vittima, che è stata trasportata all'ospedale civico. Nel corso delle operazioni di soccorso anche nove agenti di polizia sono rimasti intossicati e trasportati in codice giallo al policlinico.