Messina, bimbo di 4 mesi batte la testa e muore: indaga la Procura

La Procura di Messina ha aperto un'indagine sul decesso di un bambino di 4 mesi morto per un'emorragia cerebrale dopo aver battuto la testa cadendo a casa.

Non ci sono al momento persone iscritte nel registro degli indagati. I genitori, una coppia di tunisini che da anni lavora in Sicilia, sono stati sentiti come persone informate sui fatti. I carabinieri hanno anche acquisito le cartelle cliniche che riguardano il ricovero del bimbo prima al "Fogliani" di Milazzo e poi al Policlinico di Messina dove è stato operato, ma nonostante lo sforzo dei medici per salvargli la vita il piccolo è deceduto.