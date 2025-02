Marsala (Trapani), donna precipita dal balcone e muore: fermato il figlio

Una donna è morta a Marsala (Trapani) dopo essere precipitata dal balcone di casa sua. Inizialmente si pensava fosse un incidente domestico ma poi le indagini dei carabinieri hanno portato all'arresto del figlio della vittima. Il ragazzo è sospettato di aver spinto volontariamente la madre. Il sospetto omicidio è avvenuto in una abitazione di via Guglielmo Oberdan, alla periferia della città. Gli inquirenti hanno interrogato per diverso ore il ragazzo per poi deciderne il fermo giudiziario.