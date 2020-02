Guardia di finanza sequestra un arsenale a Catania

Un arsenale nascosto in due serbatoi per l'acqua custoditi a due metri sottoterra è stato sequestrato dai militari della Gdf di Catania in un terreno adiacente al lido Le Capannine, sul lungomare Plaia. Sono stati trovati sei fucili, 24 pistole di diversi modelli, una mitragliatrice, un Kalashnikov e 3mila cartucce di vario calibro. La Procura distrettuale di Catania ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti.