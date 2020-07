Estorsioni, furti e spaccio: sgominate due gang a Palermo

Due organizzazioni criminali palermitane, che secondo le accuse commettevano reati in tutta la regione, sono state sgominate nell'operazione Stele dei carabinieri del comando provinciale. In corso di esecuzione 24 arresti. Varie le accuse che vanno dall'associazione per delinquere, all'estorsione fino alla produzione e al traffico illegale di sostanze stupefacenti.