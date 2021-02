Covid, Sicilia: dal primo marzo lezioni in presenza fino al 75%

Ansa

Dal primo marzo, nelle scuole superiori della Sicilia, la didattica in presenza potrà arrivare al 75% degli studenti. Le disposizioni, decise dalla Regione, sono contenute in una circolare dell'assessore all'Istruzione Roberto Lagalla. La soglia non sarà immediatamente obbligatoria: i dirigenti scolastici avranno infatti la facoltà di raggiungere in maniera graduale e progressiva l'obiettivo del 75% in base alle specifiche situazioni di ogni istituto.