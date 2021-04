Covid, in Sicilia oltre 4mila vaccinazioni nelle parrocchie

Si è conclusa la giornata di vaccinazioni anti-Covid nelle 300 parrocchie che in Sicilia hanno aderito all'iniziativa, unica in Italia. Secondo i dati disponibili, sono complessivamente oltre 4mila gli anziani che si sono vaccinati. In provincia di Messina sono state vaccinate 428 persone, a Catania 829, a Siracusa 275, a Enna 531, a Ragusa 216, a Trapani 570 somministrazioni, ad Agrigento 250 e a Palermo 950.