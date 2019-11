Catania, sequestra anziana per rapinarla: fermato da carabinieri

Un uomo di 36 anni di Catania è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di sequestro di persona a scopo di lucro. L'uomo avrebbe convinto una donna di 84 anni a salire in auto con lui con una scusa per poi portarla in luogo poco frequentato della città per rubarle la fede nuziale, un anello, una catenina e la borsa contenente un cellulare di vecchia generazione. Poi, prima di fuggire, l'ha scaraventata a terra, lasciandola ferita e dolorante.