Catania, arrestata cugina boss Santapaola: figura autorevole del clan

Grazia Santapaola, cugina dello storico capomafia ergastolano Nitto Santapaola e moglie del boss Salvatore Amato, è stata arrestata da carabinieri del Ros. L'accusa è associazione mafiosa nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Catania. Nei suoi confronti militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dalle indagini sarebbero emerse le prove della "piena operatività mafiosa della donna", che, è la tesi della Procura, "non avrebbe agito semplicemente come moglie e parente di vertici del sodalizio, ma avrebbe volutamente rivestito il ruolo di associata, esercitando il potere mafioso derivante dalla sua appartenenza alla 'famiglia di sangue'".