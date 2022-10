Caro bollette, lo scandalo degli edifici pubblici a Palermo accesi di notte

Cara luce quanto mi costi? Mentre ovunque fioccano consigli su come

ridurre gli sprechi di fronte al caro bollette

"Striscia la Notizia" Stefania Petyx

diversi edifici pubblici chiusi restino accesi

, a non seguirli sembrano coloro che per primi dovrebbero dare il buon esempio: le istituzioni pubbliche. Dalle scuole comunali alle sedi governative fino al palazzo di giustizia, l'inviata diha percorso di notte le vie di Palermo e ha verificato come

Leggi Anche Federalberghi: subito misure su bollette o altri chiuderanno

L'illuminazione pubblica è importante ma se non è funzionale lo spreco è dietro l'angolo. L'inviata del "tg satirico" col suo inseparabile bassotto ricorda come nel capoluogo siciliano il consumo eccessivo di elettricità è da tempo un problema. L'anno scorso un servizio di Striscia raccontava come i l

ampioni della città rimanessero accessi anche in pieno giorno

. Alla fine a pagare la bolletta a chi toccherà?