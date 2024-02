Siccità, Regione Piemonte chiede la calamità naturale

La Regione Piemonte ha chiesto il riconoscimento della calamità naturale per la siccità che colpisce da mesi il suo territorio, provocando grandi difficoltà per alcuni settori dell'agricoltura, come quello vitivinicolo.

L'annuncio è stato dato alla fine dell'incontro al Grattacielo Piemonte con i principali rappresentanti del mondo vitivinicolo piemontese. "La siccità - ha spiegato il governatore Alberto Cirio - sta creando difficoltà alla produzione dei nostri vini con molte aziende che registrano importanti cali nella produzione. Per questo la Regione ha stabilito di chiedere al ministero dell'Agricoltura la dichiarazione dello stato di calamità".