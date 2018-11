Si uccide dopo bocciatura a concorso: Procura indaga per istigazione

La Procura di Frosinone ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio dopo la morte di Luigi Vecchione, un ingegnere 43enne che si è tolto la vita lunedì ad Alatri. L'uomo, a quanto pare, era caduto in una profonda depressione per essere stato bocciato ad un concorso da tecnico amministrativo di laboratorio alla Sapienza di Roma: sulla vicenda aveva presentato un esposto all'Anac, e il materiale è ora sotto sequestro.