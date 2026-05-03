Si tuffa dal pedalò e non riemerge, ragazzo muore nel lago di Garda

Un ragazzo è morto nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Lo rende noto la Guardia costiera, intervenuta con due mezzi navali. Il corpo del giovane è stato recuperato da uno degli amici sul fondale del lago, in località Desenzano del Garda, e issato a bordo dell'unità GC A58 della Guardia costiera. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo sul posto e lo hanno poi trasferito agli Spedali Civili di Brescia. Tuttavia, nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti da parte della Guardia Costiera, della Polizia di Stato e dei Carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Nelle stesse un altro ragazzo è morto a Mandello al Lario, nel lago di Como.