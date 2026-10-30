Serena Mollicone, Ris: "Indagini supportano l'ipotesi che la testa abbia impattato con la porta degli alloggi della caserma"

"Le indagini tecnico-scientifiche, tutte quelle che abbiamo condotto, supportano l'ipotesi che la testa di Serena Mollicone abbia impattato con la porta degli alloggi della caserma di Arce". È quanto ha detto in aula, nell'ambito del processo di appello bis del delitto del 2001, il luogotenente del Ris di Roma, Rosario Casamassima, consulente della procura generale. Il rappresentante dell'Arma ha illustrato le conclusioni del lavoro svolto facendo riferimento a 25 "frammenti lignei ritrovati sul nastro adesivo che avvolgeva la testa e i capelli di Serena", oltre alle tracce di "resina e colla". Nel procedimento è imputata la famiglia Mottola, con il padre Franco, ex comandante della caserma del centro del Frusinate, la moglie Annamaria e il figlio Marco. Il corpo di Mollicone venne trovato in un bosco in località Fonte Cupa.