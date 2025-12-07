Scuola, Valditara: "Al centro dei programmi storia e valori dell'Occidente"

"La prossima settimana firmerò i nuovi programmi scolastici per materne, elementari e medie. Oggi accade che si studi approfonditamente un felino preistorico vissuto in Messico milioni di anni fa e poi si trascurino Atene, Roma e Gerusalemme". Lo afferma il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, in una intervista a Il Giornale. "Riportiamo ordine nelle priorità - sottolinea - i ragazzi devono uscire dalle medie avendo compreso che la nostra civiltà nasce da Atene, da Roma, dal cristianesimo, dall'Umanesimo. Abbiamo inserito anche un elemento nuovo: l'educazione al rispetto e a relazioni corrette. Educare a porre confini al proprio io, educare al rispetto dell'altro è un atto culturale potente, e va contro la deriva di una società che non riconosce più i suoi valori fondamentali".