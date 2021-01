Scuola, sit-in di protesta in tutta Italia: "Ripartire in sicurezza"

Ansa

Si tengono in 19 città italiane, da nord a sud, manifestazioni di protesta per chiedere l'apertura di tutte le scuole in presenza e in sicurezza. I sit-in sono stati organizzati dal comitato "Priorità alla scuola", che chiede lo screening sanitario completo della comunità scolastica (docenti, personale Ata, studenti) e l'inserimento come categoria prioritaria del personale scolastico ad alto rischio nella fase 1 dell'agenda vaccinale.