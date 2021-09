Scuola, i presidi: in quarantena qualche centinaio di classi su 400mila

Ansa

"Al momento in tutta Italia sono qualche centinaia le classi in quarantena su un totale di 400mila. A Roma poche decine". A spiegarlo è Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma. E' pensabile che qui possa esserci una maggiore diffusione del virus, pur indossando le mascherine. Per questo auspichiamo che i ragazzi dai 12 anni si vaccinino", ha aggiunto.