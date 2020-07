Scuola, Arcuri: "Test sierologici per il personale entro il 10 agosto"

"Confidiamo che per il 10 agosto, come si fa in emergenza e come si fa in un Paese normale, i test sierologici siano disponibili" per la riapertura in sicurezza delle scuole. Lo afferma il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, parlando della gara pubblica europea accelerata bandita all'inizio di questa settimana per 2 milioni di test sierologici per il personale docente e non.