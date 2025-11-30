Scontro tra auto nel Cosentino: morti due ventenni, quattro i feriti

Due ventenni sono morti e altre quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, in un incidente avvenuto in piena notte nel Cosentino sulla statale Jonica. A scontrarsi all'altezza dell'incrocio degli Stombi, il bivio che collega la statale 534 con la statale 106, sono state una Fiat Panda e un'Alfa Romeo Mito. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della Panda, su cui viaggiavano 4 giovani dai 16 ai 20 anni tutti di Cassano allo Ionio. Per due di loro, Chiara Garofalo e Antonio Graziadio, i soccorsi si sono rivelati inutili, mentre gli altri due sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Feriti ma in modo non grave anche gli occupanti della Mito.