Scontro tra due barche a Olbia, morto velista

ansa

Scontro tra due imbarcazioni, una a motore e una a vela, davanti alla marina di Portisco a Olbia. Nell'incidente l'uomo che si trovava al timone della barca a vela ha perso la vita: dopo essere stato sobbalzato in acqua per l'urto, è stato colpito dal motore dell'altra imbarcazione. Sul posto la guardia costiera, le forze dell'ordine e il 118, che hanno portato in ospedale per accertamenti la moglie del velista, in grave stato di shock.