Cesare Battisti, avvocati presentano istanza contro l'ergastolo

L'ex latitante Cesare Battisti è stato sentito nel carcere di Oristano in vista dell'incidente di esecuzione di lunedì davanti alla Corte d'Assise d'appello di Milano. I giudici dovranno rispondere all'istanza dei legali del terrorista: se, come gli avvocati sostengono, è stato riportato in Italia in virtù dell'accordo col Brasile per l'estradizione, allora deve essere condannato a 30 anni, e non all'ergastolo, in base alle leggi brasiliane.