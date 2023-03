Cagliari, cadavere ritrovato in mare davanti alla spiaggia di Arbus

A una sessantina di chilometri da Cagliari sono stati ritrovati i resti di un cadavere.

La scoperta davanti alla spiaggia di Portu Maga ad Arbus. Difficile risalire alla data della morte: il corpo è in avanzato stato di decomposizione. Impossibile anche identificare il sesso della persona. I carabinieri cercheranno di risalire all'identitá. Da un primo esame il corpo potrebbe essere rimasto in mare per giorni e giorni.