Cronaca
era a 5 miglia dalla costa

Sardegna, trovato morto dalla guardia costiera sub disperso a Baunei

10 Ago 2025 - 01:45
© Ansa

© Ansa

Il corpo privo di vita di Domenico Puggioni, pescatore subacqueo di 60 anni disperso dalla serata di venerdì, è stato ritrovato a cinque miglia della costa di Baunei, nella Sardegna orientale. Le ricerche, coordinate della Capitaneria di porto di Olbia, erano riprese dalle prime ore della mattina con il Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Cagliari, la squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Tortoli, le unità della Guardia costiera. Ed è stato proprio il personale a bordo di un elicottero della Guardia costiera ad avvistare il corpo in mare del sub. La salma è stata poi recuperata da una motovedetta della Guardia costiera. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno provveduto al recupero delle attrezzature del 60enne.

sardegna
ogliastra

