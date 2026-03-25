Sardegna, si schianta con il paracadute: muore 51enne

Incidente mortale questa mattina al campo di volo di Is Paulis a Serdiana, nel sud Sardegna. Un paracadutista di 51 anni ha perso la vita dopo un lancio: secondo una prima ricostruzione, l'uomo, esperto e con numerosi lanci alle spalle, si era lanciato da circa quattromila metri. Nelle fasi finali della discesa, a poche decine di metri dal suolo, avrebbe effettuato una virata improvvisa, perdendo il controllo della vela e schiantandosi a terra. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per il paracadutista non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. La salma è stata posta sotto sequestro.