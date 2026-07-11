Ai carabinieri della compagnia di Carbonia e al pm Daniele Caria che coordina le indagini, l'indagato ha detto di aver sparato perché minacciato. "Sono entrati in casa in piena notte, erano armati di roncola o coltelli e mi sono difeso", avrebbe detto nel corso degli interrogatori. Una ricostruzione che i militari del Ris di Cagliari stanno cercando ancora di verificare. All'origine della lite finita nel sangue ci sarebbe un dissidio legato allo spaccio di droga.