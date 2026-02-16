"Contratti farlocchi", l'Inps sanziona l'editore di Fanpage per 3,5 milioni di euro

Dopo un'ispezione, l'Inps ha sanzionato Ciaopeople Srl, editore di Fanpage, per 3,5 milioni di euro per "contratti farlocchi" applicati ai giornalisti della testata, diretta da Francesco Cancellato. Lo scrive Libero, spiegando che con tali contratti "il gruppo editoriale riesce a fare risparmi non da poco, circa il 40% rispetto ai normali stipendi di categoria". Ad annunciare l'arrivo della multa è stata Fnsi (la Federazione Nazionale della Stampa Italiana): "L'applicazione scorretta dei contratti, non rappresenta solo un danno ai colleghi giornalisti, costretti a lavorare con stipendi inferiori e tutele minime, ma è anche un chiaro esempio di concorrenza sleale da parte di aziende che hanno bilanci milionari, pari a quelli dei grandi gruppi editoriali tradizionali". E ancora: "La dignità del lavoro, una giusta retribuzione e le corrette tutele previdenziali non possono essere sacrificate sull'altare dell'imprenditoria corsara".