"Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni" - prosegue Mattarella - "ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite" le parole del capo dello Stato. "Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Sono capaci di respingere violenza, odio, il disprezzo per il rispetto del pluralismo, dell'identità delle persone".