Saluto romano ad Acca Larentia, gup proscioglie 29 persone

"É stata rispettata la giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione e quindi la mancanza di pericolo concreto per una manifestazione che si svolge con le stesse modalità da quasi 45 anni. Oggi si chiude un processo, mentre di fatto sono ancora impuniti e sconosciuti gli assassini di Acca Larentia", afferma l'avvocato Domenico Di Tullio, uno dei difensori dei 29 indagati, dopo il non luogo a procedere deciso dal gup di Roma.