Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
tra Torre Chianca e Torre Rinalda

Incendio in Salento vicino a case vacanze, decine di evacuati

29 Ago 2025 - 19:44
© Facebook

© Facebook

Un vasto incendio di macchia mediterranea è in corso tra Torre Chianca e Torre Rinalda, in Salento. Le fiamme hanno interessato l'area protetta del Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio, lambendo numerose abitazioni e strutture ricettive. Decine di persone, tra turisti e residenti, sono state evacuate. Sul posto stanno operando due Canadair decollati da Lamezia Terme con squadre dei vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco si sono rapidamente propagate. Le stradine che attraversano le marine sono state chiuse al transito.

salento
incendio
lecce

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri