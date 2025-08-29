Incendio in Salento vicino a case vacanze, decine di evacuati

Un vasto incendio di macchia mediterranea è in corso tra Torre Chianca e Torre Rinalda, in Salento. Le fiamme hanno interessato l'area protetta del Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio, lambendo numerose abitazioni e strutture ricettive. Decine di persone, tra turisti e residenti, sono state evacuate. Sul posto stanno operando due Canadair decollati da Lamezia Terme con squadre dei vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco si sono rapidamente propagate. Le stradine che attraversano le marine sono state chiuse al transito.