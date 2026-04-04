Sabato di sangue sulle strade italiane: otto morti, tra le vittime tre ragazzi

Sette incidenti in poche ore costati la vita a otto persone, tra cui tre ragazzi, di cui uno appena 16enne. È il tragico bilancio di sabato 4 aprile sulle strade italiane, in cui si contano anche sedici feriti, tra cui una bimba di 11 anni e la sorella 21enne. Gli schianti si sono verificati a Roma, Milano, nel Veneziano, nello Spezzino, in provincia di Potenza e in provincia di Isernia.