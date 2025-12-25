A Trastevere il pranzo di Natale di S. Egidio con poveri e ultimi

"Lo stesso appuntamento, nel giorno di Natale - spiega una nota -, sarà vissuto in una settantina di paesi del mondo, alcuni attraversati da guerre e violenza diffusa, con 250mila invitati. Alle 13 la basilica trasteverina si riempirà di senza dimora, anziani, famiglie in difficoltà, rifugiati, tra cui alcune persone arrivate in Italia grazie ai corridoi umanitari". "Sono i poveri, amici di Sant'Egidio durante tutto l'anno - ricorda la nota -. Per il banchetto della festa, in cui le persone della Comunità si siedono a pranzo con gli invitati, è stato servito il menù tradizionale: lasagne, polpettone, lenticchie, dolci natalizi. Una tavola in cui si confonde chi serve e chi è servito e in cui ciascuno ha ricevuto un dono personalizzato, come avviene in ogni famiglia". Tutte le iniziative previste sono possibili grazie al sostegno di numerosi volontari e al numero solidale 45586 (attivo fino al 27 dicembre). Tante le iniziative che si stanno organizzando, per tutto il periodo natalizio, con distribuzione di pasti e regali, anche nelle carceri italiane, come a Roma a Rebibbia e a Regina Coeli.