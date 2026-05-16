Roma, tenta rapina a mano armata col volto travisato da una maschera: arrestato

Maschera in silicone sul volto e revolver carico in pugno per rapinare un professionista appena uscito dal proprio ufficio. È il quadro ricostruito dalla polizia dopo il tentativo di rapina avvenuto nel quartiere romano di Tor Bella Monaca e culminato con l'arresto di un 24enne romano, già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, la vittima si trovava all'esterno del luogo di lavoro quando è stata avvicinata da due uomini con il volto travisato da maschere in silicone. I due avrebbero tentato di strappargli dal polso un orologio di valore. Uno dei rapinatori impugnava un revolver, ma la reazione della vittima e l'intervento di alcuni colleghi presenti hanno mandato in fumo il colpo. Mentre una persona allertava il Numero unico di emergenza 112, altri presenti hanno inseguito i due aggressori, costringendoli alla fuga in direzioni opposte. La Sala operativa della Questura ha immediatamente attivato il dispositivo di controllo del territorio e gli investigatori del VI Distretto Casilino, insieme a una pattuglia del pronto intervento, hanno intercettato uno dei fuggitivi in via delle Naiadi, dove durante la corsa aveva perso una scarpa. Decisivo il contributo di un poliziotto in pensione presente sul posto che ha recuperato l'arma adottando le necessarie cautele operative. Il revolver, un calibro 38 special con sei cartucce inserite nel tamburo, è risultato rubato circa nove anni fa. La maschera e la scarpa sono state sequestrate dagli specialisti della Polizia Scientifica.