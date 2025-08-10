Tenta di uccidere la moglie e fugge, fermato a Roma

L'ha colpita con almeno quattro fendenti al torso e alle braccia durante un'accesa lite in strada. Solo l'intervento di alcuni cittadini ha evitato il peggio mettendo in fuga l'uomo, che poi è stato rintracciato a Roma. L'episodio è avvenuto ad Avezzano (LAquila), in Abruzzo. La coppia, di origine moldava e residente a Luco dei Marsi, è stata vista discutere animatamente in strada. Alcune persone, svegliate di soprassalto dalle urla, hanno assistito alla scena, culminata poi con l'aggressione dell'uomo, di 47 anni, nei confronti della moglie, di 42. Ha estratto un coltello e l'ha colpita più volte. Dopo la fuga, è stato fermato dai carabinieri nella Capitale.