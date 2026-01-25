Roma, scontro tra due automobili: cinque feriti gravi, tra cui un bambino

In mattinata un incidente stradale ha coinvolto due auto sul viadotto della Magliana a Roma, causando il ferimento di cinque persone, tra cui un bambino. Tutti i coinvolti sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Gemelli. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Ostiense e della Pisana. Le cause dello scontro sono al momento imprecisate. Il personale dei vigili del fuoco sta effettuando la messa in sicurezza dell'area, poiché alcune parti meccaniche delle autovetture, a seguito dell'impatto, si sono staccate e cadute al di sotto del viadotto.