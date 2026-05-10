Contatta i tecnici per problemi alla rete elettrica: scoprono un furto di energia da 150mila euro

I carabinieri della stazione Roma La Storta hanno arrestato un uomo di 49 anni, romano, con precedenti, gravemente indiziato del reato di furto aggravato di energia elettrica. Il tutto è nato da una segnalazione per un presunto disservizio nell'abitazione dell'uomo in zona largo Olgiata che ha portato all'intervento di tecnici specializzati e alla scoperta, durante le verifiche tecniche, che l'immobile era abusivamente collegato alla rete elettrica pubblica mediante un allaccio diretto, bypassando il sistema di contabilizzazione dei consumi.