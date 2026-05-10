Contatta i tecnici per problemi alla rete elettrica: scoprono un furto di energia da 150mila euro

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I carabinieri della stazione Roma La Storta hanno arrestato un uomo di 49 anni, romano, con precedenti, gravemente indiziato del reato di furto aggravato di energia elettrica. Il tutto è nato da una segnalazione per un presunto disservizio nell'abitazione dell'uomo in zona largo Olgiata che ha portato all'intervento di tecnici specializzati e alla scoperta, durante le verifiche tecniche, che l'immobile era abusivamente collegato alla rete elettrica pubblica mediante un allaccio diretto, bypassando il sistema di contabilizzazione dei consumi.
Secondo una prima stima effettuata dal personale tecnico intervenuto a supporto dei carabinieri, il danno economico complessivo causato alla società energetica distributrice ammonta a circa 150mila euro. L'arresto del 49enne è stato convalidato dal Tribunale di Roma.