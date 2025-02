Roma, guardia giurata sorprende ladri e spara: un ferito grave

L'allarme è scattato nella prima serata di giovedì. Il ferito è stato trovato nel cortile del condominio e trasportato d'urgenza in ospedale in ambulanza dal 118. Quando è stato soccorso non era cosciente e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. L'uomo, che non è stato ancora identificato, è stato trasportato al San Filippo Neri in pericolo di vita. I suoi complici si sono, invece, dileguati. Uno pare sia scappato saltando giù dal balcone dell'abitazione che si trova al primo piano del palazzo mentre gli altri sono fuggiti percorrendo le scale. Poi sono saliti su un'auto dove, presumibilmente, li attendeva un altro complice della banda.