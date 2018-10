Roma, fanno parkour sulle auto dei vigili: denunciati 5 turisti | Video

I ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 26 anni, alloggiavano in un'attività ricettiva nei pressi del Colosseo. Condotti nella sede di via della Consolazione, sono stati portati al centro di foto segnalamento della Questura di Roma per le procedure di identificazione e deferiti all'autorità giudiziaria per i reati di danneggiamento aggravato, invasione di aree pubbliche e deturpamento di immobili.



Le immagini della bravata, postate sui social, avevano l'intento di lanciare un messaggio di sfida al rispetto delle leggi e della cosa pubblica.