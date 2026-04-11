Ucciso alla periferia di Roma, quattro arresti

Ordinanza di custodia cautelare in carcere per quattro persone per l'omicidio di Cristiano Molè, ucciso a colpi di pistola la sera del 15 gennaio del 2024 nel quartiere di Corviale, alla periferia di Roma. Si tratta di due mandanti, mentre altri due avrebbero procurato le armi utilizzate nel delitto e fornito le informazioni su abitudini e movimenti della vittima. E' stato anche accertato il movente del delitto riconducibile a questioni di rivalità con la vittima e per il controllo del territorio: sono infatti indiziati di gestire la piazza di spaccio di via Donna Olimpia 30.